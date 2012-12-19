Кернес хоче відібрати в Ярославського стадіон «Металіст»

Депутати Харківської міської ради прийняли звернення до голови Харківської облради Сергія Чернова з проханням передати в комунальну власність Харкова обласний спортивний комплекс «Металіст».

Як повідомляє ресурс «Харків. Коментарі», таке рішення було ухвалено сьогодні на сесії Харківської міськради.

У зверненні вказано, що в 2007 році міськрада передала обласній раді повноваження з управління майном стадіону. Тоді ж об'єкт почали реконструювати.

Депутати підкреслили, що витрати державного, обласного й міського бюджетів на ці роботи становили 523 млн грн.

Тепер депутати просять повернути стадіон у власність міста.

Як зазначив Харківський міський голова Геннадій Кернес, подібне рішення не вплине на можливість футбольного клубу «Металіст» грати на стадіоні.

«Ми всі раді тим результатам, які показує команда «Металіст». Але стадіон клубу не належить. Ми вважаємо, що цей спортивний комплекс має працювати на користь територіальної громади міста й усіх уболівальників, а не приватної особи, оскільки в реконструкцію стадіону вкладено значні бюджетні кошти», – підкреслив Г.Кернес.

Раніше Г.Кернес заявляв, що стадіон «Металіст» має бути повернений у комунальну власність Харкова. Водночас президент клубу «Металіст» Олександр Ярославський назвав такі дії «махновщиною» і сказав, що готовий віддати Г.Кернесу і стадіон, і команду.