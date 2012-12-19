У Криму через шторм риболовецький сейнер за 7 хвилин пішов на дно

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, судно було пришвартоване до берега. В результаті інциденту ніхто не постраждав - екіпажу на сейнері на момент НП не було.

"У результаті складних погодних умов сейнер дістав пробоїну і за 7 хвилин пішов на дно", - йдеться в повідомленні.

Площа судна становить 56 квадратних метрів, глибина - 2 метри.

У Криму ось вже кілька днів поспіль оголошують штормове попередження. МНС радить жителям півострова не виходити в море на маломірних суднах.