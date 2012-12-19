У Криму через шторм риболовецький сейнер за 7 хвилин пішов на дно
16:49, 19 грудня 2012Суспільство
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У Криму, в районі озера Донузлав, затонув сьогодні риболовецький сейнер "Мудрий", він дістав пробоїну і пішов на дно за лічені хвилини.
Жертв немає. Фото http://svit24.net
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, судно було пришвартоване до берега. В результаті інциденту ніхто не постраждав - екіпажу на сейнері на момент НП не було.
"У результаті складних погодних умов сейнер дістав пробоїну і за 7 хвилин пішов на дно", - йдеться в повідомленні.
Площа судна становить 56 квадратних метрів, глибина - 2 метри.
У Криму ось вже кілька днів поспіль оголошують штормове попередження. МНС радить жителям півострова не виходити в море на маломірних суднах.
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