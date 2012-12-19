Чи вірять українці в кінець світу (опитування)

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, передані УНІАН.

Точно впевнені в тому що 21 грудня 2012 року не станеться катастрофи 64,5%, певний сумнів мають, але впевнені, що нічого поганого у загальнолюдському масштабі не станеться ще 22,5%.

Так, чи інакше очікують кінця світу 7,3%: 5,9% обрали варіант "скоріше, так", впевнені в його настанні 1,9%. Не визначилися в те, вірити чи ні в знакову дату, 5,8% опитаних.

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Кінець світу найбільше схвилював мешканців Півночі та Сходу країни – саме в цих регіонах більше тих, хто так чи інакше повірив в знаковість 21 грудня цього року. Також високий відсоток впевнених у настанні кінця світу серед киян. З поміж інших регіонів відрізняються жителі АРК – які частіше за інших вагаються з відповіддю.

Чим старші респонденти, тим більше вони схильні вірити в настання кінця світу. Так, серед молоді ствердні відповіді надали 4,6%, в той час як серед тих, кому понад 60 років, таких вдвічі більше – 10,5%. Також в настання "останнього дня" більше вірять жінки (9,7%), ніж чоловіки (4,4%).

Віра в настання/не настання кінця світу не залежить від самооцінки матеріального становища опитаних.

найменше вірять в настання кінця світу 21.12.12. респонденти із високим рівнем освіти.

Також надані відповіді виявилися незалежними і від релігійності респондентів: так, серед невіруючих частка тих, хто принаймні частково вірить в кінець світу становить 6%, а серед тих, хто зазначив свою належність до певних релігійних конфесій та вказав, що є віруючою людиною, цей показник становить 7%, - отже статистично значущої відмінності не спостерігається.

Відповідно, низький рівень віри в настання кінця світу не змусив переважну більшість людей вдаватися до будь-яких дій з цього приводу. 90,8% опитаних вказали, що нічого не робили, щоб підготуватися до 21 грудня 2012 року. Певні приготування зробили 9,2% опитаних.

Описуючи своє ставлення до інформації про настання кінця світу 21 грудня 2012, переважна більшість респондентів дуже скептично поставилася до реальності такої загрози:

78% опитаних висловили згоду із тим, що це "порожня балаканина" та "безглузді плітки";

77,2% погоджуються, що чутки поширювалися для того, щоб змусити людей накупити різних товарів, речей, створити запас на «чорний день» тощо;

77,9% пов'язують активне поширення інформації про кінець світу зі спробою відволікти увагу від реально важливих речей та суспільних проблем, переключити увагу.

Лише трохи більше половини опитаних - 53,5% - погодилися із тим, що розмови про кінець світу виникли, щоб змусити людей замислитися над сенсом їхнього життя, звернутися до вічних цінностей. При цьому аналіз не виявив жодної соціальна-демографічної групи, в який би актуалізація питання сенсу життя стояла б більш гостро, ніж у загалу.

*** Опитування проводилося з 5 по 15 грудня 2012 року в 24-х областях України, АР Крим та м. Києві. Всього опитано 2003 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 1,34–2,24 відсотка. Метод отримання інформації: особисте формалізоване інтерв'ю згідно з опитувальником (face to face).