267 будинків у столиці будуть мерзнути до завтрашнього ранку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, фахівці ПАТ «Київенерго» підготували пошкоджену ділянку до ремонту, а оперативні служби попередили споживачів про тимчасове відключення від теплопостачання на час ліквідації пошкодження. Усі підготовчі роботи відбуваються організовано і координуються спеціально створеним штабом.

Відключення споживачів відбуватиметься поетапно 20 грудня з 9.00 до 16.00. Власники внутрішньобудинкових мереж попереджені про необхідність спуску води із власних систем опалення. Це потрібно для того, аби будинкові системи не замерзли.

Лише після цього будуть розпочаті ремонтні роботи безпосередньо у теплокамері. Пошкодження ліквідують у ніч з 20 на 21 грудня. Відновлення теплопостачання споживачів розпочнеться о 8.00 21 грудня і відбуватиметься поетапно.

На час ліквідації пошкодження теплопостачання буде тимчасово припинене у 499 споживачів, серед яких 267 житлових будинків, 6 лікувальних закладів, 6 дитсадків, 8 шкіл і 212 відомчих будинків.

Зокрема, вказані споживачі розташовані на вулицях Артема, Воровського, Гоголівській, Дмитрівській, Коцюбинського, Некрасовській, Кудрявській, Обсерваторній, Тургенівській, Олеся Гончара, Рейтарська, Богдана Хмельницкього, Ярославів Вал, Велика Житомирська, Стрітенська, Павлівській, Полтавській, Златоустівській, Львівській площі, Вознесенському та Кудрявському узвозах, на бульварі Шевченка, у провулках Нестерівському, Киянівському, Белінського, Бехтерівському і Чеховському, на проспекті Перемоги.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в КМДА поінформували, що відновити подачу теплоносія до об’єктів у Шевченківському районі передбачено до 8.00 суботи, 22 грудня.

Аварійна ситуація на теплотрасі була виявлена під час моніторингу стану теплових мереж, що проводився напередодні очікуваного різкого похолодання повітря та необхідністю підняти температуру теплоносія.

«З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій вирішено провести відповідні роботи з виявлення можливих пошкоджень теплових мереж. Наразі створений спеціальний штаб, який організовуватиме взаємодію усіх споживачів теплопостачання та «Київенерго» у період проведення ремонтних робіт», – пояснив заступник директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури Володимир Баженов.