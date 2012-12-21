Залізниці "кінець світу" не страшний

Як повідомили УНІАН у відомстві, «якщо ж все-таки в результаті природних катаклізмів або аварій в електричних мережах станеться порушення електропостачання, залізничний транспорт продовжить працювати».

Системи забезпечення безпеки руху потягів і зв'язку мають резервні автономні джерела живлення. Ці джерела живлення розраховані на те, щоб забезпечувати роботу зазначених пристроїв не менш як 8 годин.

У разі втрати електропостачання ділянки залізниці протягом значного періоду від незалежних джерел живлення забезпечуватиметься електропостачання основних систем керування рухом потягів, сигналізації, централізації і блокування, зв'язку, що дасть змогу перевести на автономну (тепловоз) тягу рух потягів і вивести залізничні потяги із знеструмлених зон, а потім, разом з енергозабезпечуючими компаніями, залежно від ситуації прийняти рішення про подальшу організацію робіт з ліквідації наслідків аварій і відновлення руху потягів.

«У разі енергетичного колапсу першочергове завдання, яке стоятиме перед працівниками залізничного транспорту, - вивести всі потяги з електротягою (насамперед пасажирські і приміські) із знеструмлених зон у місця, де будуть створені належні умови для пасажирів. Далі - відновлення руху потягів на автономній тязі, тобто за допомогою тепловозів і дизель-поїздів», - повідомили в «Укрзалізниці».

При цьому залізничники зазначають, що залізнична контактна мережа не має резервного живлення, а система забезпечення безпеки руху потягів і зв'язку - має. Електроприймачі технологічних навантажень (пристрої, відключення яких призводить до порушення технології роботи підприємств залізничного транспорту, центральних постів диспетчерської централізації, дорожніх і регіональних центрів управління рухом потягів, постів електричної централізації, вузлів зв'язку, радіорелейних станцій, радіоцентрів, серверних залів обчислювальної техніки і комп'ютерів комп'ютерних автоматизованих систем управління) належать до особливої групи I категорії надійності електропостачання і мають третє додаткове джерело електроживлення від незалежних дизель-генераторних агрегатів, акумуляторних батарей та інших. Ці джерела живлення розраховані на те, щоб забезпечувати роботу зазначених пристроїв упродовж не менше 8 годин.

Окрім того, щорічно в процесі підготовки до роботи в зимовий період здійснюються додаткове навчання працівників залізничного транспорту, аварійні тренування оперативних працівників електроенергетичної галузі, перевірка схем профілактичного підігріву проводів і механічних засобів боротьби з відкладенням льоду. Перевіряються засоби зв'язку і взаємодія енергодиспетчерського апарату залізниць з енергодиспетчерським апаратом електропередавальних організацій, енергосистем і НЕК «Укренерго». Розроблено і затверджено порядки дій персоналу в тих чи інших аварійних ситуаціях, схеми післяаварійного живлення в разі відключення окремих або групи тягових підстанцій та ін. Створено постійно діючі оперативні штаби для організації робіт в разі настання складних метеоумов і в разі виникнення аварійних ситуацій.