Вибух у котельні “Львівської Політехніки” визнано надзвичайною ситуацією

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, такі висновки зробила сьогодні на позачерговому засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яка розглянула вибух на вул. Устияновича, 5, в котельні НУ «Львівська політехніка».

Як зазначається у повідомленні, зараз міські комунальні підприємства «Львівтеплоенерго» та «Залізничнетеплоенерго» усіма силами долучились до спільної разом із власниками котельні роботи щодо відновлення її функціонування. Фахівці комунальних підприємств надають консультативну та практичну допомогу задля усунення аварії.

Також прийнято рішення підтримувати оптимальну температуру у приміщенні Будинку органної музики за допомогою обладнання Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Під час позачергового засідання вирішено, що будуть вжиті усі заходи, аби відновити опалення до 19 січня.

Ректор НУ «Львівська політехніка» Юрій Бобало повідомив, що для студентів університету будуть продовжені канікули з 14 до 18 січня, а навчальний процес заплановано розпочати 21 січня.

За інформацією в.о. директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, Олексія Титаренка, на даний час продовжуються невідкладні роботи з ліквідації наслідків вибуху, з системи теплопостачання 17 навчальних і адміністративних будівель на території академічного містечка Університету і Будинку органної та камерної музики злито теплоносій, ситуація контрольована.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, о 05.25 у Львові на території академічного містечка університету «Львівська політехніка» (вул. Устияновича, 5) стався вибух газоповітряної суміші в приміщенні котельні, розташованої за головним корпусом вишу. О 06.51 пожежа була ліквідована. До лікарні швидкої допомоги Львова з травмами було госпіталізовано 64-річного оператора котельні.

Дана котельня забезпечувала теплом 17 навчальних і адміністративних будівель на території академмістечка „Львівської Політехніки”, в яких навчаються 8,5 тис. студентів, а також Будинок органної та камерної музики, що на вул. Бандери, 8.