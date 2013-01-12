Прокуратура зацікавилася вибухом німецького фугаса під Севастополем

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури міста Севастополя, жителі Хмельницького повідомили, що зазначений полігон, який знаходиться в безпосередній близькості від села, формально є закритим, тим не менше, МНС регулярно проводить на ньому знищення боєприпасів. При цьому в стінах будинків з'являються тріщини, помешкання селян приходять в непридатність.

Так вчора, 10 січня, на даному полігоні було проведено ліквідацію, виявленої 20 грудня минулого року на будівельному майданчику під час проведення земляних робіт, німецької авіаційної фугасної бомби часів війни.

Прокуратурою міста Севастополя розпочато перевірку зазначених фактів.

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Як повідомляв УНІАН, 10 січня у Севастополі було проведено операцію із знешкодження вибухонебезпечного предмету часів Великої Вітчизняної війни - 250-кілограмової німецької фугасної авіабомби, виявленої на будівельному майданчику під час проведення земляних робіт 20 грудня 2012 року.

В операції взяли участь 253 працівника УМВД України у м. Севастополі и 35 співробітників УМНС. Частину вулиць міста під час транспортування боєзапасу було тимчасово перекрито, а близько 900 мешканців міста на період транспортування авіабомби було відселено на турбазу «Севастополь».

На полігоні поблизу с. Хмельницьке сапери МНС підготували глибокий котлован, в який помістили авіабомбу й підірвали снаряд.