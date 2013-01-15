Київ передав документи для екстрадиції співвласника мережі «Козирна карта»
18:53, 15 січня 2013Суспільство
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Україна передала Хорватії документи для екстрадиції співвласника мережі ресторанів «Козирна карта».
Андрія Задорожного підозрюють у шахрайстві / Фото з сайту polpravozhit.ho.ua
Українська сторона передала Хорватії документи для екстрадиції співвласника мережі ресторанів «Козирна карта» Андрія Задорожного, проте остаточне рішення щодо екстрадиції ще не ухвалене, повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України.
У МВС розповіли, що А.Задорожного було оголошено у розшук 6 липня 2012 року за ініціативою СБУ, а 29 липня його заарештували у Хорватії.
"Його підозрюють у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Українська сторона документи передала, але остаточне рішення щодо екстрадиції ще не ухвалене", - повідомили у МВС.
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