Українка кинула дитину в аеропорту, щоб полетіти зі співмешканцем на море

Як повідомляєРІА «Новости», за даними мексиканських ЗМІ, 29-річна жінка збиралася на курорт разом зі своїм співмешканцем і трьома дітьми, одна з яких - їхня спільна дитина, а ще двоє є дітьми від перших шлюбів пари.

На кордоні з'ясувалося, що син громадянки України не може покинути країну, тому що дозвіл на виїзд оформлений неправильно і без участі біологічного батька дитини. У зв'язку з цим прикордонники не дозволили виїзд хлопчикові.

У результаті жінка залишила дитину в одному з магазинчиків в аеропорту і знову спробувала пройти контроль. Поліція звернула увагу на те, що одна дитина зникла, і забила на сполох.

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Хлопчика знайшли швидко, жінка виправдовує себе тим, що зателефонувала батьку дитини з проханням забрати його з аеропорту.

Мотивувала вона своє рішення небажанням втрачати вартість путівок, яка становила близько 8,5 тис. доларів. Батько хлопчика встиг приїхати і забрати його, проте українку, яка постійно проживає в Чилі, було затримано за залишення неповнолітнього без контролю.