Головне за день: огляд топ-новин

Обама офіційно вступив на посаду президента США

Барак Обама в неділю офіційно вступив на посаду президента США вдруге. Церемонія тривала менше хвилини.

Снігопади і крижаний дощ порушили авіасполучення в Європі

Аеропорт Франкфурта у неділю на кілька годин повністю припинив роботу, скасувавши всі рейси через крижаний дощ та ожеледицю, повідомляє агентство Франс Прес.

Азаров програв касацію на рішення суду щодо сплати Росії боргів ЄЕСУ

Вищий госпсуд залишив без задоволення касаційну скаргу уряду на рішення суду щодо сплати Україною Міноборони РФ боргів ЄЕСУ.

Лутковська приїхала подивитися на умови Тимошенко

До Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, прибула Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Валерія Лутковська.

Троє людей прикували себе до паркану на підходах на Банкової (фото)

Троє представників молодіжних організацій на знак протесту проти ув’язнення Ю.Тимошенко і Ю.Луценка прикували себе за допомогою замка та тросу до паркану на проїзді від вулиці Лютеранської до Банкової у Києві.

Донька Тимошенко просить чотирьох людей не вбивати її маму

Донька екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія називає дії влади щодо її матері свідомим фізичним вбивством. На це в ПР їй відповіли вичерпно: політик, який скоїв злочин, повинен понести справедливе покарання, а не ховатися за статусом опозиціонера.

Власенко переконаний, що його заарештують

С.Власенко може стати фігурантом одразу трьох кримінальних справ. Захиснику Ю.Тимошенко планують інкримінувати розбій, хуліганство і невиконання рішення суду. Народний депутат України, захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко переконаний, що за три тижні його буде заарештовано. Натомість в опозиції заявили про "нову хвилю політичних репресій".

Мінфін пропонує замінити податок на нерухомість податком на багатство

Міністерство фінансів України пропонує замінити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, податком на багатство і предмети розкоші.

Жертвами теракту в Алжирі стали 37 іноземних заручників із 8 країн

Терористи, які атакували газовий комплекс Тігентурін в Алжирі, вбили 37 іноземних заручників із восьми країн.

Тимошенко говорила з донькою через ґрати

Дочка екс-прем'єр-міністра України Євгенія Тимошенко заявляє про погіршення стану здоров'я Юлії Тимошенко.