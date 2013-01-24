КОДА: чутки про розширення меж Києва - це провокація

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської ОДА.

«Депутати Київської міської ради поширили повідомлення про те, що розроблено проект землеустрою, яким начебто передбачається збільшити територію Києва за рахунок селищ та районів Київської області. Повідомляємо, що дана інформація носить провокативний характер і спрямована на популяризацію окремої фракції в Київраді», - йдеться у повідомленні.

Як підкреслили в КОДА, питання щодо територіальних змін повинно підніматися «не в односторонньому порядку політиканів, а з урахуванням інтересів громад».

Водночас в обласній держадміністрації поінформували, що на сьогодні створені робочі групи на рівні керівників міста Києва та Київської області, покликані врегулювати питання територіальних меж столиці та області в межах чинного законодавства.

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Як повідомлялося, КМДА направила на розгляд комісій Київради проект рішення “Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміни межі міста Києва”.

Документ передбачає збільшення території столиці на 1,389 тис. га - з 83,585 тис. га до 84,974 тис. га.

22 січня перший заступник начальника Головного управління земельних ресурсів КМДА Юрій Кулаковський на засіданні постійної комісії Київради з питань екологічної політики повідомив, що пропозиції щодо розширення меж столиці погодила переважна більшість сільських рад, суміжних зі столицею територій.

За його словами, проект було розроблено ще за дорученням тодішнього Президента України Леоніда Кучми, і переговори з областю тривають з 2005 року.

“Дуже складний шлях погодження. Тому всі ці роки проходило погодження із землекористувачами, а це 5 районів Київської області і 39 сільських і селищних рад. На жаль, на 100% так і не вдалося нам погодити цей документ, і на сьогодні є ще в нас неузгодженості”, - сказав він.

За словами Ю.Кулаковського, наради з цього питання за участю керівництва столиці та області тривають. “Але оскільки, в принципі, усі є висновки, частина з них хоч негативна, але все ж таки ми підготували проект рішення про погодження цього проекту на сесії Київради для того, щоб після цього можна було погодити його в обласній держадміністрації та обласній раді Київських. Але навіть якщо вони не дадуть позитивного висновку, то все таки прийнято рішення подавати проект у Верховну Раду для затвердження, оскільки вже далі відкладати не можна, усі знають, скільки відбулося за останні роки самозахоплень”, - підкреслив він.

Як компромісний варіант, за словами керівника столичного земуправління, області пропонується віддати Києву острів Великий, де буде побудовано новий водозабір для столиці, а натомість отримати землі острова Дикий.

Також Київ пропонує області віддати столиці усе село Коцюбинське.

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Крім того, йдеться про передачу в межі Києва заплавних територій Дніпра біля селища Гнідин. Це, за даними Ю.Кулаковського, майже 1 тис. га землі.

“Усі пропозиції область знає. Із 39 сільрад не підписали погодження 5 чи 6, точно не скажу по пам'яті”, - додав Ю.Кулаковський. Серед тих, хто не підписав, він назвав Козинську селищну раду.