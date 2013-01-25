У Львові презентували "Підземне місто"

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів, проект «Підземне місто» - це новий туристичний продукт Львова.

«1527 року Львів згорів. І все, що є зверху, - це ренесансний Львів. Вся готика під землею. Це дуже цікаво з погляду архітектури, зовсім іншого підземного планування і тих цінних елементів, які є під землею. Друге – це можливість виставити ті артефакти, ті археологічні знахідки. Давно у Львові говорять про потребу в музеї археології. Це будуть додаткові площі, досить великі. Це новий туристичний продукт», - зазначив він.

Як розповів В.Косів на реалізацію даного проекту виділено цілий грант – "це півмільйона євро, з них 10% - це дофінансування, а 90% - це грант Європейського Союзу". Тривалість проекту – 2 роки.

„Зараз ми майже на середині шляху. Ще є рік для реалізації. Проект включає дослідження, розпрацювання концепції і різних особливостей, створення проектно-кошторисної документації. Ми завершуємо на розробці проектно-кошторисної документації, щоб надалі можна було подаватись на гранти на реалізацію, чи залучати державні кошти. Зараз про реалізацію не йде мова, бо треба виконати дуже багато археології, досліджень", - зазначив заступник міського голови.

Він також додав, що вже зараз "є можливість пройти під середньовічним містом зі сходу на захід. Це майже 1 км. Можна спуститись між Високим і Низьким муром біля вежі Корнякта, провести приблизно години під землею, отримати багато задоволення та інформацію про те, чим є підземний Львів. Потім можна вийти біля річки Полтви з західного кінця середньовічного міста».

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Довідка УНІАН. У 2010 році місто Львів виграло грант Європейського Союзу на фінансування міжнародного проекту «Підземне місто: розвиток та популяризація транскордонного туристичного маршруту підземними трасами Львова, Жешува та Любліна».

Партнерами управління охорони історичного середовища Львова в реалізації проекту є гміна міста Жешув (Жешув, Польща) та осередок «Брама Гродзька – Театр НН» (Люблін, Польща).

Проект співфінансується Європейським Союзом. Загальний бюджет включає: грант ЄС (445,379 тис. євро), бюджет української частини проекту (410,967 тис. євро), власний внесок партнерів (10% вартості проекту). Період впровадження проекту - 24 місяці. Фінансування почалося в 2011 р.

В результаті проекту планується отримати проектно-кошторисну документацію підземної туристичної траси у Львові та концепцію її експозиційного наповнення, що стане передумовою для подальшого спорудження траси.