Регіонал хоче повернути в Україну казино

Автором законопроекту є народний депутат (Партія регіонів) Олег Царьов, повідомляє ICTV з посиланням на прес-службу парламенту.

Нардеп пропонує дозволити казино в 5-зіркових готелях з кількістю номерів не менше 60, а також 3 - і 4-зіркових готелях з наявністю менше 60 номерів на курортах. Згідно із законопроектом розміщення казино в інших місцях заборонено.

Крім того, пропонується дозволити проведення інтелектуально-комерційних ігор в електронному (віртуальному) клубі, а також передбачено дозвіл організації та проведення парі і тоталізаторів, причому ставки на них повинні здійснюватися лише через спеціально обладнані каси.

Законопроектом встановлюється заборона на організацію ігор з використанням ігрових автоматів, інтерактивних ігор, а також ігор, які передбачають внесення плати за участь у них електронними платежами.

Згідно із законопроектом, для організації та проведення азартних ігор необхідна ліцензія, видана на 7 років.

Загалом Царьов вважає, що заборона грального бізнесу в 2009 році не ліквідувала проблему шкоди для населення від залежності від азартних ігор, оскільки бізнес залишився в «тіні», поза державним контролем.