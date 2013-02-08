Чемпіона світу з боїв без правил затримали за викрадення людини в Києві

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

У ВЗГ нагадали обставини справи: влітку минулого року У Оболонському районі столиці невідомі викрали місцевого мешканця. Група чоловіків, представившись співробітниками однієї з силових структур і пред'явивши відповідні документи, запропонувала потерпілому проїхати до центрального офісу. Нібито, він звинувачується у вбивстві, треба негайно з'ясувати всі обставини.

Чоловік сприйняв це як непорозуміння, адже він мав чесний бізнес, був законослухняним громадянином, тож погодився проїхати з представниками закону, щоб розібратися у непорозумінні.

Однак, чоловіка вивезли за межі Києва. Його залякували, погрожували зброєю та сильно побили. Викрадачі почали вимагати в чоловіка велику суму грошей за звільнення. Потім перемістили його з салону автомобіля в багажник, і продовжили рух.

По дорозі в Рівне машина на певній ділянці збавила швидкість, потерпілий здогадався, що вони в'їхали в якийсь населений пункт. Знявши з себе наручники і мотузки, він відкрив зсередини багажник і прямо на ходу вивалився на проїжджу частину. Люди, що стояли на автобусній зупинці, кинулися до нього, а злодії розвернулися і на шаленій швидкості поїхали назад.

Чоловік написав заяву до міліції.

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Всі члени організованої злочинної групи Оболонським РУ ГУМВС України були оголошені у міжнародний розшук за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України – «Незаконне позбавлення волi або викрадення людини».

Один із розшукуваних – житель Литви. Було з’ясовано, що злодій – трикратний чемпіон світу по боях без правил. Саме він бив бізнесмена. Неодноразово потрапляв у поле зору поліції Європи (Латвія, Литва), навіть притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких та тяжких злочинів. На його рахунку – розбійні напади та кілька викрадень людей. Зокрема, у Литві і на території нашої держави.

У результаті успішно проведеної спецоперації українські міліціонери разом з правоохоронцями Литви у січні поточного року вийшли на слід розшукуваного зловмисника. Поліцією Литви викрадача людей заарештовано.

За клопотанням Генеральної прокуратури України найближчим часом його буде притягнуто до кримінальної відповідальності за злочин, який він скоїв на території нашої держави – викрадення бізнесмена у Києві.

Як повідомляється на сайті ГУ МВС у м. Києві, одного з викрадачів затримали на початку вересня. В ході слідства з'ясувалося, що зловмисник раніше тричі побував у місцях позбавлення волі - за згвалтування, втечу з-під варти і незаконні операції зі зброєю. Особа другого теж встановлена і в листопаді він був затриманий. Цей чоловік також перебував у конфлікті з законом, і в минулому відсидів за підробку документів. Обидва в даний час утримуються в слідчому ізоляторі.