У Росії скінчився "легкий газ"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник голови комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний на засіданні міжпарламентської групи Росія-ЄС.

«Сьогодні суттєво змінюються умови видобутку газу в Росії, немає вже так званого "легкого" газу. Перспективи розвитку галузі пов'язані зі Східним Сибіром, Далеким Сходом, а також арктичним континентальним шельфом», - сказав П.Завальний.

Він зазначив, що в названих районах складні кліматичні умови, слаборозвинена інфраструктура, що потребуватиме залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів.

Депутат повідомив, що одне із завдань російських парламентаріїв у сфері енергетики - створення сучасного законодавства, яке зробить ці райони привабливішими для інвесторів. Зокрема, готуються поправки до законів про надра й шельф, до податкового кодексу, а також зміни митного законодавства.

П.Завальний підкреслив, що зростання вартості видобутку газу природно змінює ситуацію з реалізацією газу, й в умовах конкуренції та зниження ціни на зовнішніх ринках зростає інтерес російських газових компаній до внутрішнього ринку.

«Держава вважає важливим формування повноцінного внутрішнього ринку газу в Росії. Вихід на рівнодохідні ціни, розвиток біржових механізмів торгівлі газом, практично відмова від регульованих цін усередині країни, дозволять закінчити процес формування російського газового ринку в найближчі 5-7 років», - сказав П.Завальний.

Крім цього він зазначив, що використання природного газу як моторного палива може вивільнити до 50 млн тонн нафти на рік для продажу на зовнішньому ринку, що компенсує можливе зниження видобутку газу в країні після 2018-2020 років.

Також депутат зазначив, що дорожчання видобутку підштовхує Росію до впровадження енегоефективності. За його словами, впровадження нових технологій дозволить скоротити споживання газу на 180 млрд куб. м на рік, що перевищує сьогоднішні обсяги експорту до Європи.

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Довідка УНІАН. У січні міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% у 2012 р. - до 655 млрд куб. м, тоді як видобуток газу «Газпромом» знизилася на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продаж російського газу за кордон у 2012 році, головним чином до Європи та країн колишнього СРСР, зменшився на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» раніше повідомляв про зниження обсягів продажу до Європи на 10% у першій половині 2012 року й скорочення на 29% обсягів продажу до країн колишнього СРСР.