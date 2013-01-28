Жириновському смішно, що Україна намагається замінити російський газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Сланцевий газ видобувати - це дуже довго, дорого. І щоб видобути сланцевий газ, потрібно витратити більше енергії, ніж вдасться отримати... Ось порахуйте, в скільки вам обійдеться цей газ. Це ж смішно говорити, що газ можна замінити», - вважає В.Жириновський.

«Тому давайте присікати те, що нам не подобається тут, а ми присікатимемо, що не подобається у нас», - додав В.Жириновський.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській та Донецькій областях.

З української сторони угоду підписав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Кабінет міністрів своїм розпорядженням від 23 січня схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.