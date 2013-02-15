ВООЗ підтримує українські реформи у системі охорони здоров'я

Про це заявила міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова під час робочої зустрічі з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанною Якаб.

"У рамках підготовки нової угоди про співпрацю між Україною і ВООЗ на 2014-2015 роки найважливішим напрямком повинна стати взаємодія за програмою «Здоров'я-2020: Український вимір», яка розроблена на основі європейської стратегії «Здоров'я-2020», - зазначила міністр.

Міністр підкреслила, що Україна була піонером у розробці національної програми «Здоров'я-2020. Український вимір». "Сьогодні ця програма знаходиться на стадії завершення підготовки до розгляду її в парламенті", - зазначила Раїса Богатирьова.

У свою чергу, Жужанна Якаб висловила задоволеність темпами підготовки стратегії розвитку охорони здоров'я до 2020 року і заявила про те, що ВООЗ підтримує реформи в системі охорони здоров'я, які проводяться в Україні.

Глава МОЗ розповіла, що після попередньої зустрічі з Жужанною Якаб українська сторона визначила 38 цільових показників в програмі «Здоров'я-2020».

"Після нашої зустрічі ми внесли зміни в попередній проект документа і визначили 38 цільових показників в цій програмі, які адаптовані до інтегральних показників європейської програми «Здоров'я-2020», - підкреслила Раїса Богатирьова.

Міністр охорони здоров'я також відзначила важливість того, що дана програма має міжгалузевий характер, і її реалізація буде здійснюватися на міжгалузевій основі, що припускає участь всіх причетних секторів, включаючи промисловість, сільське господарство, транспорт, енергетику, будівництво, освіту та ін.