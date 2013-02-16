Клименко: рівень корупції в податковій сфері знизився на 33%

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів з посиланням на підсумки зустрічі міністра Олександра Клименка з Президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті у Лондоні.

Під час зустрічі О.Клименко, зокрема, відзначив, що розробка ефективних антикорупційних ініціатив украй важлива не лише з погляду поліпшення інвестиційного клімату, а й у загальному контексті розв’язання проблеми, яка хвилює українське суспільство. «Ми уважно вивчаємо громадську думку, відгуки бізнесу та інвесторів і бачимо, що сьогодні проблема корупції особливо гостро стоїть у сфері митних процедур. Це серйозний виклик для нас. Зі створенням Міністерства (доходів і зборів - УНІАН) ми плануємо розширити давно напрацьовані у податковій службі антикорупційні практики і у митній сфері», - цитує прес-служба О.Клименко.

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У свою чергу Президент ЄБРР звернув увагу на те, що банк розраховує на поліпшення роботи податкової і митної служби у зв'язку зі створенням нового міністерства і підтримує ініціативи, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату і профілактику корупції в нашій країні.

У відповідь О.Клименко підкреслив значущість позиції ЄБРР для України, оскільки саме він, за словами О.Клименка, будучи найбільшим інституційним інвестором в економіку України, багато в чому формує думку іноземного бізнесу про інвестиційну привабливість України. «Ми не заперечуємо існуючих проблем, а системно працюємо над їх розв’язанням. Ми ставимо перед собою мету істотно поліпшити діловий клімат і забезпечити рівні конкурентні умови в нашій країні, знизити адміністративний тиск на бізнес. Сьогодні весь фінансовий блок країни працює в єдиному просторі. У нас є і ресурси, і час для повноцінного впровадження заявлених реформ», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, очільник Міндоходів перебуває з візитом у Великій Британії з метою вивчення передового досвіду об'єднання податкової і митної служб, проведеного там у 2007 році. У рамках візиту О.Клименко вивчить досвід впровадження індивідуального підходу до податкового контролю, який базується на діалозі між відомством і платником, проведе консультації щодо трансфертного ціноутворення, обговорить можливості оптимізації і перекваліфікації кадрового складу.

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Окрему увагу делегація Міндоходів приділить роботі британської інформаційної системи, яка є потужним інструментом у боротьбі з ухиленням від сплати податків, а також проаналізує особливості цієї системи з метою впровадження її кращих досягнень в Україні.

24 грудня 2012 року Указом Президента України Віктора Януковича на базі Державної податкової і Державної митниці служб було створено Міністерство податків і зборів, яке очолив О.Клименко. Концепція роботи нового міністерства зараз опрацьовується із залученням як співробітників двох служб, так і українських учених, а також міжнародних експертів.