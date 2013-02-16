У Криму затримали трьох молодиків, які вбили таксиста

У Криму затримано трьох молодиків, які вбили таксиста.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, 15 лютого в Ленінському районі півострова у власному автомобілі було знайдено мертвим із вогнепальним пораненням голови 65-річного жителя Керчі, приватного таксиста.

У результаті проведення слідчих дій було затримано трьох місцевих жителів віком від 18 до 22 років, один з яких - раніше судимий. Попередньо встановлено, що вони ввечері 13 лютого, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з метою пограбування вбили таксиста та викрали 1 тис. гривень. Зброю вилучено.