Міністр обіцяє розібратися з «липовими» ветеранськими посвідченнями

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі у Києві з ветеранами у рамках урочистостей до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

“Надайте конкретну розгорнуту пропозицію для напрацювання цього механізму. Як ви розумієте, звичайно, у такій ситуації буде супротив з боку тих, хто вже до цього причетний і навіть організував свої структури. Ви маєте чітко усвідомлювати, що так просто воно не пройде. Відтак, потрібно, щоб були напрацьовані не просто пропозиції, а механізм реалізації. Думаю, що уряд її абсолютно підтримає”, - зазначив віце-прем’єр-міністр.

Разом з тим, К.Грищенко наголосив, що якщо уряд розпочне перевірку достовірності ветеранських посвідчень, то громадські організації і спілки ветеранів повинні будуть взяти широку участь в інформуванні суспільства про те, для чого це робиться.

Окрім того, К.Грищенко додав, що уряд зверне увагу на вирішення проблеми забезпечення ветеранів житлом, транспортом та медикаментами.

*** Раніше у коментарі радіо «Свобода» голова української Спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький заявив, що посвідчення учасника бойових дій сьогодні видають Міноборони, СБУ, МЧС, МВС, служба спецзв’язку і захисту інформації, прикордонники і податкова. С.Червонописький пропонує створити єдине відомство як альтернативу для зменшення кількості власників липових посвідчень. «Сидить державний чиновник, сидить громадський діяч і в очі дивляться людині. На район в середньому в Україні від 100 до 250 учасників бойових дій - інтернаціоналістів. Максимум 300. Можливо з кожним провести співбесіду і дуже чітко визначитись», – пропонує він. У Спілці ветеранів Афганістану наголошують: впродовж останніх трьох років кількість учасників бойових дій, а це 260 тисяч, тримається на одному ж рівні, при тому, що справжніх «афганців» стає все менше.