Експерти назвали українську кадастрову карту найбільшою в Європі

Одним із ключовим досягнень спільного проекту України та Світового банку експерти назвали створення кадастрової карти та відкриття інформації про земельні ділянки України на публічній кадастровій карті, що слугує запорукою прозорості, відкритості земельних відносин та протидії зловживанням і корупції.

Представники Світового банку в ході попереднього технічного огляду позитивно оцінили проведення робіт з впровадження та забезпечення функціонування кадастрової системи України. Для створення кадастрової карти за кошти Світового Банку було проведено аерофотозйомку України, сформовано орто-фото карти та індексно-кадастрові карти на всю територію країни (понад 60 млн.га).

За повідомленням Державного агентства земельних ресурсів України, публічну кадастрову карту відвідало вже понад мільйон унікальних користувачів, з яких понад 12 тисяч землевласників надіслали он-лайн запити на виправлення помилок, пов’язаних з некоректним відображенням ділянки на карті. Автоматичними засобами на кінець лютого виправлено дані про більше 100 000 ділянок. Зокрема, за даними прес-служби земельного агентства, першочергово виправлені технічні помилки, пов’язані з системами координат, коли ділянки «вилітали» в іншу область, Чорне море чи навіть закордон.

Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року Держземагентство запустило в он-лайн режимі Публічну кадастрову карту, де вперше можна побачити інформацію про українські землі. Насамперед загальнодоступною є інформація про межі і розміри ділянок, форму власності та цільове призначення, а також їх кадастрові номери. Персональні дані власників землі не оприлюднюються.