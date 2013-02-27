Україна шукає інвесторів у Лондоні

Український бізнес-центр у Лондоні за підтримки Посольства України у Великій Британії, Федерації роботодавців Києва та інвестиційного холдингу Pro Capital Group провели роуд-шоу семи інвестпроектів малого і середнього бізнесу «Invest in Ukraine» із загальним обсягом інвестицій 150 млн. доларів, повідомили УНІАН організатори заходу.

Згідно з повідомленням, найбільший інтерес інвесторів, а їх було більш як двадцять, викликали проекти в IT-сфері, сільському господарстві та в автохімічній промисловості. За деякими з них ведуться переговори due diligence – з перевірки спроможності самих проектів і фінансового стану їх виконавців. За оцінками експертів, тривалість процедури due diligence становить від 3 до 6 місяців при очікуваному обсягу залучених ресурсів за кожним проектом від 10 до 30 млн. дол.

Директор Українського бізнес-центру в Лондоні Владислава Білоцька за підсумками роуд-шоу відзначила: «У Європі зараз спостерігається застій і відсутність цікавих бізнес-ідей на рівні середнього і малого бізнесу. Україна залишається одним із небагатьох місць в Європі, де ще можна заробити на ідеї та де ринок лише розвивається, а загальна рентабельність проектів достатньо висока».

За словами організаторів заходу, роуд-шоу «Invest in Ukraine» стане щорічним інвестиційним проектом, який сприятиме формуванню більш сприятливих умов для ведення середнього бізнесу в Україні і зробить свій внесок у покращення інвестиційного клімату в країні.

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Як повідомляв УНІАН, спочатку організатори роуд-шоу в Лондоні планували представити 8 інвестиційних проектів, серед яких організація виробництва біоантифризу на Черкаському заводі автохімії (з орієнтовним обсягом вкладень 12-15 млн. дол.), реалізація проекту з будівництва доступного житла (з орієнтовним обсягом вкладень 10-30 млн. дол.), проект зрошування сільськогосподарських земель в Херсонській області (4 млн. дол.). Крім того, у спільному портфелі пропозицій були проекти у сфері телекомунікацій, старт-апи у галузі IT, проекти будівництва кількох заводів, зокрема фармацевтичного, заводу сталевих радіаторів, деревообробного комбінату і заводу з виробництва енергозберігаючого устаткування для харчової промисловості.

Як відзначила тоді В.Білоцька, співпраця в секторі малого і середнього бізнесу має значний потенціал, проте діалог між інвесторами і потенційними реципієнтами досі не налагоджено.