Гриневич: "Закон про вищу освіту" зміцнить корупцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи під час комітетських слухань “Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти України”.

За словами Л.Гриневич, ухвалення провладного законопроекту сприятиме процвітанню торгівлі посадами, зловживанням у сфері ліцензування та акредитації вишів, хабарництву у вишах.

Як сказала Л.Гриневич, депутатам фактично слід обирати між двома моделями вищої освіти: або консервацією корупційної системи, або розвитком за кращими світовими зразками.

Л.Гриневич нагадала, що запровадження зовнішнього незалежного оцінювання дозволило знищити тіньовий ринок хабарів під час вступу до вишів. За її словами, сьогодні влада хоче його повернути й обмежити доступ до вищої освіти для менш заможних абітурієнтів.

Голова профільного комітету виділила декілька засад якісної вищої освіти, які мають бути закріплені законом “Про вищу освіту”. Серед них вона назвала обов’язкове збереження зовнішнього незалежного оцінювання, впровадження реальної академічної, кадрової та фінансової автономії вишів.

Крім цього, Л.Гриневич наполягає на необхідності незалежного оцінювання якості вищої освіти із залученням роботодавців та забезпечення академічної мобільності викладачів і студентів.

На думку Л.Гриневич, ці основні положення закріплюються законопроектами № 1187-1 (від трьох опозиційних фракцій) і № 1187-2 (розроблений робочою групою під керівництвом ректора КПІ Михайла Згуровського). Вона вважає, що саме на їхній основі має прийматися новий закон про вищу освіту.

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Натомість у своєму виступі заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Олексій Дніпров заявив, що міністерство вважає найбільш вдалим із зареєстрованих у Верховній Раді законопроектів про вищу освіту законопроект № 1187, розроблений С.Ківаловим, Г.Калетніком і М.Сорокою.

За словами заступника міністра, саме цей законопроект Міносвіти вважає за доцільне взяти за основу, а в процесі доопрацювання розглянути можливість доповнити його кращими положеннями альтернативних законопроектів.