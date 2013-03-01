Латиноамериканське євро: Нікарагуа здійснила перші платежі у валюті сукре

Нікарагуа стала ще однією країною Латинської Америки, що почала використовувати для взаєморозрахунків з партнерами умовну грошову одиницю країн Боліваріанського альянсу народів нашої Америки ( АЛБА) - сукре, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як повідомляє РІА Новости, в результаті трьох фінансових операцій венесуельські контрагенти закупили в Нікарагуа 500 тонн чорної квасолі, стільки ж тонн масла і 1,5 тисячі тонн цукру. Платежі були здійснені під час проведення засідання політичної ради АЛБА, що проходить в Каракасі. В ході засідання глава МЗС Венесуели Еліас Хауа перервав обговорення порядку денного, щоб дати можливість його учасникам в прямому ефірі побачити вчинення цих фінансових розрахунків між банками Нікарагуа і Венесуели.

"Цей механізм дозволяє піти від використання долара при угодах між країнами регіону і допомагає економити валюту для її використання при розвитку виробництва", - сказав Хауа. Рішення ввести загальну грошову одиницю було прийнято учасниками АЛБА в листопаді 2008 року. На думку країн-учасників АЛБА, нова грошова одиниця дозволить протидіяти фінансовій кризі і відмовитися від долара в регіональних операціях.

Вартість сукре становить приблизно 1,25 долара США. АЛБА була створена за ініціативою лідерів Куби і Венесуели Фіделя Кастро і Уго Чавеса в 2004 році на противагу американській ініціативі вільної економічної зони двох Америк. До складу АЛБА входять такі латиноамериканські країни як Венесуела, Куба, Болівія, Еквадор, Нікарагуа, Домінікана, Сент-Вінсент і Гренадіни, Антігуа і Барбуда.