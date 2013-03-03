У Києві два дні святкуватимуть Масляну

Київська міська державна адміністрація запрошує киян та гостей столиці на святкування Масляної, яке триватиме упродовж двох днів: з 16 до 17 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Масляна розпочинає цикл весняних українських традиційних свят. Це веселе свято, яке символізує прощання із зимою та зустріч весни. Воно сповнене народних звичаїв та обрядів.

Цього року на киян та гостей столиці чекають народні гуляння, розважальна програма, театралізоване дійство за участю самодіяльних колективів, вокальних та фольклорних ансамблів, а також смачні млинці і вареники.

Так, упродовж 16 та 17 березня зустріч весни відбудеться на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик; у Виставковому центрі «ВДНГ» (просп. Академіка Глушкова, 1); у парку «Мамаєва слобода» (вул. М. Донця, 2); у парку «Київська Русь» (Київська обл., с. Копачів); у Національному музеї народної архітектури та побуту України (с. Пирогів) та в Гідропарку – пляж Молодіжний.

Окрім того, у Голосіївському районі столиці відбудеться «Голосіївська масляна – 2013» (17 березня, Голосіївський парк культури і відпочинку ім. М.Рильського); у Дарницькому районі – «Дарницька Масляна – 2013» (17 березня, Парк культури і відпочинку «Партизанська слава»); у Деснянському район – «Проводи зими. Масляна – 2013» (17 березня, Майданчик біля РДА, просп. Маяковського, 29); у Дніпровському районі – Свято Масляної (16 березня, Центр культури та мистецтв Дніпровського р-ну, вул. Алма-Атинська, 109); в Оболонському районі – Свято Масляної (16 березня, Пуща Водиця, 9-лінія); у Печерському районі – Святковий ярмарок продовольчих товарів (16 березня, вул. Івана Кудрі, 14); у Подільському районі – Свято Масляної «Масляну справляємо – весну красну зустрічаємо!» (16 березня, Куренівський парк); у Святошинському районі – Свято Масляної (16 березня, Центр культури «Святошино», просп. Перемоги,112); у Солом’янському районі – Свято Масляної (16 березня, Парк ім. Островського, парк «Відрадний»).