Україна витратить на програму активізації економіки майже 400 мільярдів

Директор департаменту стратегічного планування розвитку економіки Міністерства економічного розвиту та торгівлі України Євген Олейніков зазначив, що з 382 млрд. гривень, передбачених на реалізацію Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки, 173 млрд. грн. складуть кошти інвесторів.

«На реалізацію Програми у 2013 році передбачається виділити орієнтовно 23,9 млрд. грн. з Державного бюджету. До речі, вони вже передбачені бюджетом. Інші джерела, тобто інвестиційні кошти складуть 173 млрд. грн. З цього обсягу державні гарантії складуть не більше 30%», - повідомив фахівець під час ефіру прогарами 5 каналу «Час. Підсумки дня».

Є.Олейніков додав, що реалізація програми у 2013 році потребуватиме залучення до 209 млрд. грн., переважно за рахунок інвестиційних коштів, але остаточна сума буде визначена за результати доопрацювання.

Нагадаємо, що 27 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив Державну програму активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки.