У Мінагрополітики обіцяють, що українці будуть їсти більше м'яса

Таке зростання відбувається, в тому числі, і внаслідок продовження державних програм підтримки тваринництва. Про це повідомив Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

Споживання м'яса в середньому по Україні в 2012 році склало 54,4 кілограма в рік. Для збільшення споживання співвітчизниками цього продукту і нарощування його виробництва, держава продовжує підтримку галузі тваринництва. Так, в минулому році подолана негативна тенденція в галузі і реалізовано на забій 3,4 мільйона тонн худоби та птиці в живій вазі, що на 3,4% більше, ніж у 2011 році.

«Минулого року ми стабілізували і навіть наростили поголів'я худоби у всіх категоріях господарств. А сприятливі тенденції у тваринництві на початку 2013 року підтверджують наші прогнози щодо нарощування споживання м'яса до 55,3 кілограма на душу населення в рік», - зазначив Микола Присяжнюк.

Що стосується показників у тваринництві на початок року, то за станом на 1 лютого поголів'я ВРХ склало 4,7 мільйона голів, збільшившись на 4,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також на 3,7% зросло поголів'я свиней, його налічувалося 7,5 тисячі голів. Однак найбільше зростання відбулося у птахівництві - на 7,8%. На вказаний період птаха налічувалося 206,4 мільйона голів. Отримати такі результати вдалося завдяки системній державній підтримці тваринництва в минулому році.

«Збільшення споживання м'яса відбудеться за рахунок підтримки виробників, які займаються вирощуванням худоби і птиці. Тому держава продовжить надавати адресну підтримку для заохочення розвитку тваринництва, як у господарствах населення, так і на підприємствах», - додав Микола Присяжнюк.