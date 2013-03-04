4-7 березня «СВЯТКОВИЙ ЯРМАРОК» на території стадіону «Олімпійський»

Напередодні свята 8 Березня приємним та корисним для кожного киянина стане відвідування павільонів на території стадіону «Олімпійський», де впершее одночасно пройдуть три виставки: «СВЯТКОВИЙ ЯРМАРОК», «ХУТРОВИЙ ЯРМАРОК» та «ЗЕЛЕНИЙ ЯРМАРОК». Це, безперечно, стане значною передсвятковою подією Києва.

Виставки-ярмарки на території стадіону «Олімпійський» - це завжди острівець святкового настрою та позитивних емоцій. Учасники цих заходів чекають на Вас, щоб показати та запропонувати свою продукцію. Тут можна придбати подарунки до свята на будь-який смак.

“СВЯТКОВИЙ ЯРМАРОК” порадує широким асортиментом товарів: чоловічий, жіночий та дитячий одяг, взуття, класичні жіночі та чоловічі костюми від українського виробника, шкіргалантерея (сумки, ремені тощо), головні убори, різноманітний трикотаж - від простих футболок до креативних авторських моделей, білизна, домашній текстиль, косметика, біжутерія та багато іншого на будь-який смак та гаманець. Вхід вільний з 11.00 до 19.00.

http://expo-modul.com/archives/745

Якщо Вас цікавлять вироби із хутра та шкіри, Вам не потрібно їхати або йти в інше місце – бо саме тут, у цьому ж павільоні на території стадіону «Олімпійський», проходить виставка «ХУТРОВИЙ ЯРМАРОК».

Великий вибір шуб, дублянок, хутряних пальт, жилетів, головних уборів, шкіряних курток, рукавичок, сумок та інших аксесуарів – чекають на Вас. На «Хутровому ярмарку» представлені вироби класичного та сучасного дизайну з норки, соболя, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика. Великий вибір шуб, дублянок, хутряних пальт, головних уборів, шкіряних курток, рукавичок, сумок та інших аксесуарів – це можливість придбати обнову до сезону.

Приходьте на виставку, і Ви зможете не тільки придбати обнову для себе, а й вибрати подарунки до 8 Березня рідним, коханим, близьким та друзям. Тут на Вас чекає безліч пропозицій. Вхід вільний з 11.00 до 19.00.

http://expo-modul.com/archives/739

«ЗЕЛЕНИЙ ЯРМАРОК» - спеціалізована виставка-продаж для дачників, садівників, городників, всіх, кого цікавлять рослини, вирощування та догляд за ними, теж розпочне роботу 4 березня у павільоні на території стадіону «Олімпійський» (Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 55). Вхід вільний з 10.00 до 19.00.

Детальна інформація за телефонами: (044) 38-40-656, (094) 92-87-656.

http://expo-modul.com/archives/741





Цікавим є і саме місце проведення виставок- ярмарків - павільони на території стадіону «Олімпійський» (колишній «Республіканський» за адресою: вул. Велика Васильківська,55).

Відтепер стадіон «Олімпійський» - це не тільки яскраві футбольні та інші спортивні заходи, а й цікаві виставки та виставки-продажі. Вдень прохід через територію стадіону вільний.

Місце дуже зручне – центр Києва. Біля стадіону «Олімпійський» просторі парковки, поруч дві станції метро. Дістатися виставкового павільону можна як від станції метро «Палац спорту», так і від метро «Олімпійська».

Відвідайте традиційний «Святковий ярмарок» в павильоні на стадионі «Олімпійський»!

Час роботи з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 38-40-656, (094) 92-87-656.

http://expo-modul.com/archives/745

http://expo-modul.com/archives/739

http://expo-modul.com/archives/741