У Раді хочуть підняти мінімальну плату за оренду паїв до 5% від їхньої вартості

Депутат від Партії Регіонів Михайло Опанащенко і позафракційний депутат Ігор Рибаков пропонують Верховній Раді встановити мінімальну річну орендну плату за землі сільгосппризначення на рівні не менш як 5% від їх вартості з поступовим підвищенням цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

Згідно з внесеним ними законопроектом (№2449, зареєстрованим 1 березня 2013 року) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо визначення зрошуваних земель і розміру орендної плати)» у разі оренди зрошуваних земель сільськогосподарського призначення мінімальний розмір річної орендної плати пропонується встановити на рівні 7% від їх вартості.

Чинне законодавство не передбачає мінімальної орендної плати за використання земель сільгосппризначення.

У пояснювальній записці до законопроекту відзначено, що попит на земельні ділянки сільгосппризначення значно перевищує пропозицію, що дає можливість їх перерозподілу.

«Є можливість перерозподілу використання земельних ділянок із наданням переваги тим сільськогосподарським підприємствам, які здатні оплачувати орендну плату, встановлену законом. Ті сільгоспвиробники, які не можуть або не хочуть платити за використання землі, мають перестати її використовувати», - говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році фахівці органів земельних ресурсів зареєстрували 1 млн. 183,120 тис. договорів оренди землі.