До реанімації доставили чоловіка, який випив розчинник та закурив

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із ЗМІ і громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, о 17.35 до служби «101» районного центру Сарата надійшло повідомлення від співробітників «швидкої допомоги» про те, що в реанімаційне відділення потрапив 36-річний чоловік з діагнозом “термічний опік голови, правої кисті, 12% поверхні тіла, 2-3 ступені”. Його стан оцінюється медиками, як тяжкий.

Як з'ясувалося, у селі Ярославка чоловік випив уайт-спирит, після чого вийшов у двір і закурив. Спалах, що спричинив термічні опіки, стався унаслідок випаровування залишків легкозаймистої речовини з обличчя постраждалого. Чоловіка доставили у реанімаційне відділення опікового центру Одеси.