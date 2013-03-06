Чорноморський суднобудівний завод має намір брати участь у модернізації флоту РФ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ЧСЗ.

«Сьогодні завод успішно виконує ремонтні роботи корабельного складу українських ВМС, і підприємство готово розглядати пропозиції про співпрацю в питаннях модернізації флоту РФ», - цитує прес-служба заводу генерального директора Валерія Калашникова.

Згідно з повідомленням, представники Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації відвідали завод з метою ознайомлення з виробничими потужностями підприємства.

«До складу російської делегації увійшли заступник міністра промисловості і торгівлі РФ Олексій Рахманов і заступник директора Департаменту суднобудівної промисловості і морської техніки Мінпромторгу РФ Андрій Курасов», - зазначається у повідомленні.

У ході візиту гості оглянули потоково-позиційну лінію підприємства, ознайомилися з добудовними набережними, похилими стапелями і плавучим доком заводу. Також російська сторона була поінформована про хід виконання поточних суднобудівних і судоремонтних проектів на підприємстві.

«У ході робочої наради за підсумками візиту представники Мінпромторгу РФ відзначили високий рівень виробничого потенціалу заводу», - сказав В.Калашников.