Головне за день: огляд топ-новин

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ЗМІ: «Газпром» вимагає, щоб Україна змінила закони для оренди ГТС

За даними ЗМІ, на останніх переговорах "Газпром" зажадав внести в українське законодавство зміни, які б гарантували йому оренду газотранспортної системи при будь-якій владі.

У Київ прийшов новий штам грипу – ЗМІ

До Києва прийшов новий штам вірусу грипу В «Вісконсин», але робити щеплення вже пізно, повідомляє «Сегодня».

Януковича звинувачують в імітації удосконалення мовного закону

Зміна складу робочої групи з доопрацювання мовного закону затягує внесення правок, вважають члени групи.

Наприкінці тижня в Україну прийдуть морози до -15°

Починаючи з 14 березня, у зв'язку з проходженням територією України циклону з Балканського півострова, в країні очікується ускладнення погодних умов.

Томенко підозрює, що у Януковича є план, як позбутися ВР

Народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко вважає, що Президент України може розпустити нинішній парламент, а рішення про проведення позачергових виборів до Верховної Ради буде затягуватися.

Власенко відправив скаргу до Європейського суду

Захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко направив до Європейського суду з прав людини скаргу на рішення Вищого адміністративногр суду України про позбавлення його депутатського мандата. Власенко також каже, що не збирається виїжджати за кордон та готується до арешту. Крім того Власенко заявив, що залишиться захисником екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Ватикан: Кардинали готові обрати нового Папу

Представник Ватикану вважає, що кардинали, які у вівторок зберуться на конклаві з обрання нового Папи Римського, вже сформували свою думку про можливих претендентів на папський престол і готові зробити вибір.

ЗМІ: українка Анхар Кочнєва втекла з сирійського полону

Журналістка Анхар Кочнєва втекла з полону сирійських бойовиків і знаходиться в безпеці. У МЗС підтвердили, що Кочнєва - на свободі.