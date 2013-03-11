Власенко відправив скаргу до Європейського суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Тільки що у Європейський суд з прав людини було відправлено мою скаргу, яка датована сьогоднішнім числом і підписана. Мова йде про те, що під час так званої процедури дострокового припинення моїх повноважень було порушено цілу низку статей Європейської конвенції з прав людини”, - повідомив С.Власенко.

За його словами, під час позбавлення його депутатського мандата було порушено ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, яка стосується права на справедливий суд, а також статті 13 та 18, у яких ідеться про те, що держава зобов’язана забезпечити прозорі та чесні вибори та не може впливати на результати волевиявлення громадян.

Разом з тим, С.Власенко зазначив, що позбавлення його депутатського мандата не завадить йому і далі бути захисником Ю.Тимошенко.

Він додав, що депутатський мандат лише надавав йому захист від можливого тиску влади.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини” С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Свій позов спікер аргументував суміщенням С.Власенком депутатських повноважень та адвокатської діяльності.

Водночас в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ