ЗМІ: «Газпром» вимагає, щоб Україна змінила закони для оренди ГТС

Експерти очікують, що парламентська більшість спробує внести в Раду необхідний законопроект уже найближчим часом. До цього їх підштовхує те, що в разі укладення договору до 1 червня "Нафтогаз" і Ostchem Дмитра Фірташа заощадять близько $ 2 млрд за перші півроку.

Останній візит президента Віктора Януковича до Москви, де планувалося підписати нові угоди про закупівлі газу, закінчився нічим через вимоги "Газпрому" законодавчо закріпити можливість оренди української ГТС, розповіло джерело Комерсанта в Міненерго, ознайомлене з ходом переговорів. "Ст. 7 закону "Про трубопровідний транспорт "забороняє передачу газотранспортної системи в оренду, концесію або лізинг, - нагадує співрозмовник. - "Газпром "вимагає, щоб цей закон був змінений парламентом".

У прес-службі "Газпрому" офіційно не прокоментували переговори, відзначивши лише, що про конкретні рішення говорити рано. "Домовилися - це коли підписано контракт. Але він не підписаний", - констатували в прес-службі компанії. Однак джерело в "Газпромі" підтверджує, що монополія наполягає на змінах законодавства. "Якщо Україна встигне внести необхідні зміни до законів до 1 червня, ціна газу може бути знижена заднім числом з 1 січня 2013 року до $ 260 за тис. куб. м (зараз - $ 426.)", - стверджує співрозмовник у монополії .

У Міненерго стверджують, що пропонували "Газпрому" варіанти передачі трубопроводів в оренду без змін законодавства. Зокрема, та ж ст. 7 закону "Про трубопровідний транспорт" говорить, що якщо приватна компанія інвестує в будівництво нових газопроводів, вона отримує статус інвестора і, відповідно до закону "Про угоди про розподіл продукції", стає учасником такої угоди з правом здійснювати будівництво трубопроводів і експлуатувати їх. "В принципі, через цей пункт ми цілком можемо створювати консорціум, в якому "Газпром" інвестує кошти в будівництво нових газопроводів і модернізацію старих. Ми розповіли про це російській стороні, але там наполягають на тому, щоб рішення були проведені через Верховну Раду", - говорить співрозмовник у міністерстві.