У ВР хочуть підняти вартість оренди землі

У проекті закону № 2449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо визначення зрошуваних земель та розміру орендної плати)», зареєстрованому в парламенті 1 березня, пропонується встановити мінімальний розмір річної орендної плати за користування земельним паєм в розмірі не менше 5% від його вартості. Для зрошуваних земель мінімальний розмір річної плати повинен скласти не менше 7%.

Передбачено, що орендна плата може підвищуватися залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

Про це повідомили в прес-службі позафракційного депутата Ігоря Рибакова, який зареєстрував цей законопроект, пише ZN.ua.

«Середній розмір річної орендної плати по Україні становив з початку нинішнього року 539 гривень за гектар. Я вважаю, що це абсолютно несправедлива ціна, яка не може прогодувати власників паїв. Адже, як відомо, для 80% сільського населення орендна плата за належні їм земельні ділянки - основна складова сімейного бюджету », - повідомив Ігор Рибаков, коментуючи даний законопроект.

«Фіксована орендна плата змусить недобросовісних гравців просто піти з цього ринку», - впевнений політик. «Сьогодні більшість орендарів, ігноруючи правила сівозміни, по кілька років поспіль висаджують на орендованій землі олійні культури - ріпак, соняшник. Хоча ці культури затребувані у світі, але вони виснажують грунт. Врожайність падає, орендар переходить на інші землі, а селянин, в результаті, не може повторно здати свою землю в оренду », - завив депутат. «Цей законопроект повинен стати свого роду« фільтром »для орендарів. Упевнений, його прийняття сприятиме поповненню місцевих бюджетів та підвищить добробут селян. Адже кожен власник земельного паю, яким сьогодні за безцінь користується недобросовісний орендар, отримає додатково до сімейного бюджету 2-3 тисячі гривень », - заявив Рибаков.