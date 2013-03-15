Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня – в нашому огляді:

У Львові транспортний армагеддон: люди кидають автівки посеред дороги

У зв’язку з негодою рух транспорту у Львові практично зупинився. Сьогодні у Львові та області випало 90% місячної норми снігових опадів. Також через снігопад на Івано-Франківщині перекрили дороги, а працівники ДАІ не випускають транспортні засоби з Тернополя.

Глава УГКЦ запросив нового Папу в Україну

Святослав Шевчук, Предстоятель Української Греко-Католицької Церкви, надіслав вітального листа на ім’я Отця Франциска з нагоди обрання і запросив його відвідати Україну з нагоди 1025-річчя Хрещення України.

life :) судитиметься з НКРС за продовження ліцензії

Український мобільний оператор life :) (ТОВ "Астеліт") не згоден з рішенням НКРЗ про необхідність покупки нової ліцензії на міжнародний і міжміський зв'язок.

«Укравтодор» у 2012 році взяв з бюджету 10 мільярдів

«Укравтодор» у 2012 році здійснив касові витрати на загальну суму 10,139 млрд грн, з яких на дорожні роботи витрачено 6,95 млрд грн, а на оплату фінансових зобов'язань за раніше взятими кредитами - 3,1 млрд грн.

Прасолов: Асоційоване членство України в МС зараз не обговорюється

Зараз не обговорюється питання про надання Україні статусу асоційованого члена в Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану, - заявив міністр. В Азарова ж міркують над ризиками вступу до Митного союзу - «щоб країну не розколоти».

Кличко у Брюсселі переконував, що час санкцій вже настав

Лідер партії “УДАР” переконаний, що настав час персональних санкцій проти українських високопосадовців. Про це Віталій Кличко говорив у Брюсселі з керівниками європейських інституцій

Демографи стурбовані: українці мруть як мухи

За роки незалежності України валовий національний дохід на душу населення зменшився приблизно на 22%, а очікувана тривалість життя - на рік.

ЄС критикує наміри України переглянути тарифи в рамках СОТ

Представництво ЄС в Україні підтвердило своє негативне ставлення до спроб української влади переглянути понад 300 тарифних ставок у рамках членства у СОТ.

У чвертьфіналах Ліги чемпіонів будуть грати дві зіркові пари

В штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, в якій вісім найкращих клубних команд континенту були розбиті на пари ¼ фіналу.

У чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться «Бенфіка» і «Ньюкасл»

Жеребкування визначило чветьфінальні пари другого за значимістю клубного континентального турніру.

Україна віддасть екс-прем’єра Абдуллоджонова Таджикистану

Сам Абдуллоджонов порівняв рішення про екстрадиційний арешт із смертним вироком.

Опозиція: хуртовина не зупинила ужгородців - вони збираються на акцію

Тягнибок і Яценюк очолили протестну ходу в Ужгороді

Рибак не проти стати доторканним

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак підтримує ідею скасування депутатської недоторканності.