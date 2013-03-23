Українська діабетична федерація просить допомогти її футболістам

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН сказала представник УДФ, директор "ДІАЄВРО-2013" Ірина Власенко.

"ДІАЄВРО" - це унікальний футбольний проект, який за української ініціативи вперше було проведено минулого року у Києві за участю восьми команд із європейських країн. Допомогти людям з діабетом повірити в себе і довести суспільству, що діабет не стає на заваді для реалізації будь-яких мрій, є головною метою нашого проекту", - повідомила вона.

Водночас І.Власенко висловила жаль, що "сьогодні можливість участі команди гравців - сім футболістів, тренер і лікар - залишається невирішеною". "А отже, УДФ запрошує підтримати нашу збірну для участі в "ДІАЄВРО-2013" та оголошує конкурс на спонсорську допомогу, із подробицями та умовами якого можна ознайомитися на сайті УДФ або на сайті Федерації футболу України", - зазначила І.Власенко.

У свою чергу, заступник голови київської міської організації фізкультурно-спортивногое товариства "Спартак" Іван Токаренко повідомив, що організація цілком підтримує ідею проведення "ДІАЄВРО" і для більш плідної співраці уклала угоду з УДФ та звернулася до ФФУ про включення Української діабетичної федерації у Федерацію спорту інвалідів України.

За словами І.Токаренка, у травні у Вінниці пройде відбірковий турнір з міні-футболу на "ДІАЄВРО-2013", який визначить, хто поїде до Хорватії і змагатиметься з 12 командами Європи, зокрема, з Іспанії, Бельгії, Португалії, Сербії.

"Сподіваюся, що у Хорватії ми побачимо достойну гру нашої команди. І такі учасники, як Хорватія чи інші, отримають серьйозного противника", - сказав І.Токаренко.

Актор, почесний президент УДФ, народний депутат Богдан Бенюк зазначив: "Я думаю, те, що відбуватиметься у серпні в Європі, той маршрут ДІАЄВРО, який почався з нашої української землі, він буде крокувати світом".

"Дуже важливо, щоб ті люди, які мають цю хворобу - діабет, - вірили, що завжди знайдуться люди, які протягнуть їм руку допомоги, надихнуть віру у себе", - наголосив Б.Бенюк.