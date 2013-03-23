В Сумах повний пасажирів автобус зіткнувся з двома автомобілями

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією управління ДАІ УМВС України в Сумській області, Chery Tiggo рухався по вулиці Черепіна у напрямку вул. Червнозоряної, на мосту водій не впорався з керуванням, виїхав на стрічну смугу, де «лоб в лоб» зіткнувся з автобусом БАЗ. Від удару Chery Tiggo відкинуло на автомобіль Kia Soul, що рухався позаду. У свою чергу автобус викинуло на бордюр, на якому той і зупинився. Висота останнього не дозволила злетіти автобусу через огорожу з моста в річку.

В результаті ДТП був серйозно травмований водій Chery Tiggo, якого врятувала подушка безпеки. У важкому стані «швидкою» його доставили до міської лікарні. За словами очевидців, якби водій пристебнувся ременем безпеки, то наслідки для нього були б мінімальними.

У маршрутному автобусі у момент ДТП перебували 19 осіб. Частина пасажирів дістали легкі травми.

Аварія спричинила велику пробку на дорозі, тому регулювальникам ДАІ довелося перенаправляти транспортний потік у зворотному напрямку.

Причини аварії поки не встановлені, але не виключено, що її міг спровокувати крижаний дощ, що йшов сьогодні з ранку в Сумах, і як наслідок – ожеледиця, що утворилася на дорозі.