Негода залишила без світла 615 населених пунктів України

В Україні через негоду знеструмлено 615 населених пунктів.

Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій України, 23 березня та в ніч з 23 на 24 березня внаслідок несприятливих погодних умов (сильні снігопади, хуртовини) через спрацювання систем захисту ліній електропередач в десяти областях сталося знеструмлення 615 населених пунктів, в тому числі 105 н.п. – частково, а саме: Полтавська область – 232 н.п. (43 н.п. - частково), Сумська область – 100 н.п. (27 н.п. - частково), АР Крим – 72 н.п. (23 н.п. - частково), Черкаська область – 44 н.п., Одеська область – 42 н.п., Київська область – 38 н.п. (10 н.п. - частково), Кіровоградська область – 36 н.п., Херсонська область – 30 н.п., Вінницька область – 13 н.п. (2 н.п. - частково), Чернігівська область – 5 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго.