На Львівщині невідомі розбили ще один пам‘ятник Бандері

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода», зловмисники зруйнували пам‘ятник сьогодні вночі.

«У ніч на 7 квітня у селі Великосілки Кам’янка-Бузького району вандали зруйнували пам’ятник провідникові ОУН Степанові Бандері. Розбите погруддя виявили удосвіта», - йдеться в повідомленні.

«Пам’ятник встановлено навпроти школи, в якій зараз працює виборча дільниця на проміжних виборах до Львівської обласної ради. Близько 7.00 представники дільничної комісії прийшли на дільницю, де мало відбутися засідання ДВК, і побачили розбитий пам’ятник. Одразу викликали міліцію. Схоже на те, що зловмисники стягнули погруддя з постаменту линвою за допомогою автомобіля», - додали у «Свободі».

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України у Львівській області, на місці працюють правоохоронці, обставини події з‘ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 березня у селі Воля-Задеревацька в Стрийському районі було пошкоджено меморіальну таблицю та пам’ятник С.Бандері, а в ніч на 7 березня – барельєф Романові Шухевичу в Білогорщі біля Львова.

Довідка УНІАН. Пам’ятник Степанові Бандері у с. Великосілки Кам’янка-Бузького району було встановлено в жовтні 2011 року.