Херсонський УБОЗ затримав злочинця, якого 6 років шукали спецслужби

Працівники Управління з боротьби із організованою злочинністю Херсонської області затримали учасника злочинної групи, який перебував у міждержавному розшуку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв'язків УМВС у Херсонській області, 37-річний уродженець м. Орел Російської Федерації, який був учасником організованої злочинної групи, перебував у міждержавному розшуку впродовж шести років.

Зловмисники скоювали тяжкі злочини на території Росії. Так, в Орлі вони викрали місцевого жителя для одержання за нього викупу. Потерпілого вивезли на автомобілі в лісопосадку і вбили, завдавши численних ударів ножем. Щоб приховати сліди злочину, труп закопали.

З тих пір зловмисник залишив територію Російської Федерації і ніхто не знав про його місцезнаходження. Небезпечного рецидивіста розшукували спецслужби багатьох країн.

У лютому цього року працівникам УБОЗ Херсонської області стало відомо, що зловмисник переховується в Херсоні. Над складанням і реалізацією плану зі стеження за чоловіком і його затримання працювали близько 20 досвідчених оперативників УБОЗ. Міліціонери встановили, що в місті чоловік проживав у своєї співмешканки. Він використовував підроблений паспорт, ніде не працював, прагнув не виходити з квартири та існував за рахунок жінки.

Операція з його затримання відбулася кілька днів тому біля Херсонського автовокзалу. У ній були задіяні співробітники відділу швидкого реагування «Сокіл».

Зараз зловмисника взято під варту на строк до 40 днів. За цей час має бути вирішено питання про його екстрадицію до Росії.

Також перевіряється причетність чоловіка до скоєння злочинів на території України та інших держав.