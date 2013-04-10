Польська компанія знайшла газ на своїй найглибшій свердловині в Україні
00:03, 10 квітня 2013Суспільство
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Польська компанія Kulczyk Oil Ventures (KOV) знайшла достатні запаси газу для його комерційного видобутку на своїй найглибшій свердловині в Україні "Макіївська 16", буріння якої компанія почала в серпні минулого року.
Про це KOV повідомила у звіті на Варшавській фондовій біржі.
Згідно з повідомленням, результати тестів на свердловині, які почалися в березні цього року, показали дебет більш як 120 тис. кубометрів газу на добу.
KOV має намір підключити свердловину до комерційного видобутку в другому кварталі цього року.
Як повідомляв УНІАН, Kulczyk Oil Ventures, яка працює в Україні через компанію "Куб-газ", що належить їй, завершила буріння свердловини "Макіївська-16" завглибшки 4,3 км у грудні минулого року
У 2012 році компанія збільшила видобуток в Україні в 1,5 разу - до 451 тис. кубометрів на добу (з розрахунку 70% частки в "Куб-газі").
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