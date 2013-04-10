Серійному маніяку, серед жертв якого - голова райсуду, дали 10 років

У Полтавській області 26-річного чоловіка, який пограбував шістьох жінок і згвалтував п'ятьох із них, вчора, 9 квітня, засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомила УНІАН суддя Кременчуцького районного суду Олена Святська, слухання були закритими (через епізоди зі згвалтуваннями), а справа розглядалася за скороченою процедурою – підсудний був не проти.

Судили за згвалтування, грабежі та розбої. Серед жертв розбою була голова одного з райсудів Кременчука.

Вирок може бути оскаржено в суді вищої інстанції.

Раніше заступник прокурора Полтавської області Олександр Пєвнєв заявляв, що підозрюваний визнає свою провину й пояснює свої дії вживанням алкоголю. Чоловік скоював злочини з середини січня – він грабував і гвалтував жінок у різних районах міста. На підозрюваного міліції допомогла вийти повія. 2 лютого гвалтівника затримала міліція.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого в Миргородському районі Полтавської області міліція затримала серійного маніяка з Кременчука, який гвалтував і грабував жінок. Доведено причетність цього чоловіка до шести нападів на жінок, п'ять із них були згвалтовані.

12 січня він напав на голову Автозаводського райсуду, побив її й пограбував. Решта всіх випадків, окрім судді, була пов'язана з сексуальним насильством над жінками. Він також їх грабував і забирав мобільні телефони, речі.... Крадені речі співмешканка нападника здавала в ломбарди Полтави.

Затримати маніяка допомогли повії. Чоловік був раніше двічі судимий за крадіжки і вийшов на свободу півроку тому.