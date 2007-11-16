У Росії невідомі обстріляли з гранатомета кінотеатр

У центрі російського міста Назрань невідомі з гранатомета обстріляли кінотеатр "Матриця", повідомило РІА Новостиджерело в правоохоронних органах.

"Обстріл відбувся близько 20.30 за московським часом. Невідомі з гранатомета зробили постріл по знанню кінотеатру, де у цей момент проходив концерт. В результаті події, тільки завдяки щасливому випадку, ніхто не постраждав", - сказав співбесідник агентства.

За його словами, заряд, випущений з гранатомета, влучив у зовнішню частину стіни. В даний час правоохоронні органи ведуть розшук осіб, що скоїли цей злочин.