Особисті перекази з Росії в Україну перевалили за $3 мільярди

Про це УНІАН повідомили у Центральному банку Росії.

Так, у першому кварталі 2012 року до України було переказано 647 млн. дол., у другому – 795 млн. дол., у третьому – 920 млн. дол., у четвертому – 1,035 млрд дол.

У 2011 році до України з Росії було переказано 3,046 млрд дол., у 2010 році – 2,476 млрд дол.

Україна стала другою країною за обсягом особистих переказів з країн СНД. Лідером за обсягом переказаних з Росії коштів у 2012 році став Узбекистан - 6,241 млрд дол. (приріст на 30%). Третє місце обіймає Таджикистан, куди було переказано 3,125 млрд дол. (зростання на 15,5%). До Киргизії минулого року було переказано 1,682 млрд дол., до Молдавії - 1,96 млрд дол., Вірменії - 1,398 млрд дол.., Азербайджану - 1,139 млрд дол.., Білорусі - 843 млн. дол.., Казахстану - 298 млн дол., Туркменії - 27 млн. дол.

У цілому у 2012 році з Росії до країн СНД переказано 20,11 млрд дол., у 2011 році - 16,53 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Національний банк України повідомив, що обсяг приватних грошових переказів до України у 2012 році зріс на 7,2%, до 7,5 млрд дол.

Лідером за обсягами грошових потоків до України залишається Росія, суми переказів з якої порівняно з 2011 роком збільшилися на 18,2% - до 2,3 млрд дол. Всього на країни СНД у 2012 році припадало 40,1% обсягу грошових переказів з-за кордону.

За даними НБУ, серед інших країн світу основний обсяг переказів надійшов зі США і Німеччини (відповідно 9,3% і 6,2% загального обсягу грошових переказів до України). Всього з країн ЄС надійшло 2,3 млрд дол. (або 34,9% загального обсягу грошових переказів), що на 4,7% менше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року обсяг приватних грошових переказів до України проти 2010 року виріс на 19,7% - до 7,019 млрд дол.