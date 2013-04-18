Міністр культури не може втрутитися в резонансні конфлікти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

"Нам, хочемо ми чи не хочемо, потрібно позбавлятися пострадянського синдрому у тому, що адміністратор, у тому числі і міністр, має втручатися у творчу діяльність і художні кадрові рішення. Ну, не повинно цього бути. Це має бути художнє середовище і воно, у даному разі художній керівник і директор театру разом з трупою, мають ці питання вирішувати", - сказав Л.Новохатько.

Він відзначив, що світова практика функціонування таких творчих закладів передбачає, що найбільш серйозні оперні театри користуються величезною автономією, і адміністративний вплив міністра культури мінімальний.

Як повідомлялося, у Національній опері було звільнено художнього керівника балетної трупи Дениса Матвієнка.

За півтора роки керівництва Д.Матвієнко ввів у репертуар сучасні постановки. На його запрошення легенда світового балету Наталія Макарова поставила в Київській опері балет "Баядерка".

Д.Матвієнко також є єдиним у світі володарем чотирьох Гран-прі міжнародних конкурсів артистів балету, і запрошеним солістом Большого театру (Москва), Маріїнського театру (Санкт-Петербург), New National Theatre (Токіо), Teatro alla Scala (Мілан), Grand Opera (Париж), American Ballet Theatre (Нью-Йорк).

"Зі мною так не поводилися в жодному театрі світу. Я щиро вірив, що зможу підняти рівень балету в Україні і зможу повернути наш театр на світову балетну карту. Я знаю, що моя робота необхідна артистам і глядачам. Але, на жаль, не потрібна керівництву цього театру", - заявив Д.Матвієнко.

Водночас генеральний директор Національної опери Петро Чуприна заявив, що звільнення Д.Матвієнка з посади художнього керівника балету сталося через особисті проблеми танцівника.

"Почалося протистояння, розкол у колективі, це стало небезпечно. Ця спроба розкрила деякі особливості його характеру - нетерпимість до чужої думки, нарцисизм страшний, любов до себе", - заявив керівник Національної опери.

У свою чергу прем'єр-міністр Микола Азаров дав доручення "кваліфікованим фахівцям" з Міністерства культури розібратися з обставинами зняття Д.Матвієнка з посади художнього керівника балетної трупи Національної опери України.

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Міністр культури також заявив, що поки не з’ясовував ситуацію навколо зміни керівника Черкаської обласної філармонії.

“Я не мав можливості поговорити із губернатором Тулубом, але про процедуру можу сказати, що призначення цих людей не залежить від Міністерства культури і від міністра”, - сказав Л.Новохатько.

Він зазначив, що такі посади утримуються за рахунок місцевих бюджетів, і призначення і звільнення посадовців здійснюються на місцях.

Водночас Л.Новохатько зауважив, що найближчим часом має намір з’ясувати це питання.

“Мене так само здивувала ця позиція. Я хотів би почути аргументацію. Поки що я цієї розмови не мав”, - сказав міністр.

За даними ЗМІ, 15 квітня депутата Черкаської міськради, члена фракції Партії регіонів, заступника голови Черкаської міської організації Партії регіонів 23-річну Ольгу Сисоєву представили колективу комунального закладу «Черкаська обласна філармонія» як виконуючу обов'язки директора філармонії. До цього вона більше року очолювала міський палац молоді.

На цій посаді вона замінила засновника камерного оркестру, художнього керівника філармонії, диригента малого симфонічного оркестру, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Дяченка.

Черкаська облрада оголосила конкурс на заміщення посади директора обласної філармонії Черкаської облради та створила комісію, яка визначатиме претендента на цю посаду.