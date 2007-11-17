На гроші від Гарі Поттера британська кінокомпанія збудує собі Голлівуд

Британська компанія Pinewood Shepperton, що володіє кіностудіями, де знімалися фільми про Гаррі Поттера, має намір розширити ділянку, що належить їй, у графстві Бакингемшир (Buckinghamshire) і збудувати Голлівуд на південному заході Англії, повідомляє Daily Telegraph. Інвестиції в проект становитимуть 200 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 400 мільйонів доларів).

На 40,5 гектарах передбачається звести декорації для 18-20 найбільш поширених сцен, зокрема "центр Нью-Йорка", "канали Венеції" і "бульвари Парижа". Незвичайно, що передбачається також спорудити житловий квартал для творців декорацій. Від 2000 до 2250 котеджів будуть вписані в декорації.

На схвалення проекту піде від півтора до двох років. Передбачається, що він сприятиме розвитку виробництва кіно- і телефільмів у Великій Британії. Ця галузь індустрії приносить економіці країни близько 54 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 110 мільярдів доларів) на рік.

Нагадаємо, фільми про юного чарівника Гаррі Поттера були визнані у вересні 2007 року найбільш комерційно успішним кінопроектом в історії. Касові збори п`ятьох фільмів "поттеріани" склали 4,47 мільярда доларів. Це більше, ніж принесли фільми про Джеймса Бонда або "Зоряні війни".

Лента.ру