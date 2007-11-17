На гроші від Гарі Поттера британська кінокомпанія збудує собі Голлівуд
Кіно приносить Великобританії мільярди
Британська компанія Pinewood Shepperton, що володіє кіностудіями, де знімалися фільми про Гаррі Поттера, має намір розширити ділянку, що належить їй, у графстві Бакингемшир (Buckinghamshire) і збудувати Голлівуд на південному заході Англії, повідомляє Daily Telegraph. Інвестиції в проект становитимуть 200 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 400 мільйонів доларів).
На 40,5 гектарах передбачається звести декорації для 18-20 найбільш поширених сцен, зокрема "центр Нью-Йорка", "канали Венеції" і "бульвари Парижа". Незвичайно, що передбачається також спорудити житловий квартал для творців декорацій. Від 2000 до 2250 котеджів будуть вписані в декорації.
На схвалення проекту піде від півтора до двох років. Передбачається, що він сприятиме розвитку виробництва кіно- і телефільмів у Великій Британії. Ця галузь індустрії приносить економіці країни близько 54 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 110 мільярдів доларів) на рік.
Нагадаємо, фільми про юного чарівника Гаррі Поттера були визнані у вересні 2007 року найбільш комерційно успішним кінопроектом в історії. Касові збори п`ятьох фільмів "поттеріани" склали 4,47 мільярда доларів. Це більше, ніж принесли фільми про Джеймса Бонда або "Зоряні війни".