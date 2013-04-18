ЄС чекає від України плану дій з модернізації ГТС

Експерти вважають, що на конференції, яка буде присвячена питанням модернізації української ГТС, наша країна повинна продемонструвати готовність реформувати свою транзитну систему, а також замість декларацій надати конкретний план дій. Крім того, має бути вирішено питання про виділення газотранспортної складової НАК Нафтогаз в окремий господарюючий суб'єкт, чого досі не було зроблено.

Експерти відзначили, що поява на конференції представників Газпрому, по-перше, під питанням, а по-друге, і без його представників ЄС і Україні є що обговорити. «Присутність або відсутність його представників вже скаже багато про що», – зазначив Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «НОМОС».

«На конференції буде вирішуватися питання співпраці України і ЄС, а не України і Газпрому. Зараз у Європи є своя стратегія, яка жодним чином не прив'язана до газпромівських «хотілок», їх планів», – сказав експерт.

«ЄС не монолітний, є Єврокомісія, яка зацікавлена в реалізації єдиної стратегії, але є інтереси корпоративні, є інтереси окремих країн-членів, є інтереси конкретних компаній, які є операторами на національних ринках газу. Але є стратегія ЄС, згідно з якою українській ГТС відводиться роль основного коридору для поставок російського газу. Цю розрізненість Газпром використовує по максимуму, щоб зруйнувати єдину стратегію ЄС щодо реалізації енергетичної політики, проштовхнути свої власні інтереси», – сказав Гончар. На його думку, на цій конференції Україна повинна надати конкретний план дій, а не просто декларації, як це було раніше.

«Нехай зберуться, поговорять, а ми подивимося. Свою позицію ми позначили чітко – двосторонній консорціум, покупка або довгострокова оренда. Європа досі ні нам, ні Україні нічого чітко не сказала – ймовірно, що з урахуванням їхніх нинішніх проблем їм не до нас», – сказав представник Газпрому, що побажав залишитися неназваним, на питання про майбутню зустріч і присутність на ній представників Газпрому.

Як повідомлялося раніше, Україна і Європейський Союз обговорять модернізацію української газотранспортної системи 3 травня в Брюсселі (Бельгія) – повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Запрошення взяти участь в обговоренні розіслано всім провідним європейським компаніям, а також російському газовому монополісту Газпрому. Європейський банк реконструкції та розвитку раніше заявляв, що до кінця 2013 року він почне кредитне фінансування модернізації української газотранспортної системи. За оцінками українських чиновників, цей проект потребує $4-6 млрд.