Експерти прогнозують українській економіці єгипетський сценарій

Зокрема, за оцінками експертів, критичним рівнем ЗВР України на сьогоднішній день є відмітка в 20 млрд. дол. Зниження резервів нижче цієї позначки, на їх думку, призведе до серйозного прискорення негативних процесів в економіці і реалізації єгипетського сценарію в економіці, а також різкого зростання вартості запозичення капіталу для економіки держави, повідомляє ТСН.

"Уряд України має сьогодні рідкісну можливість отримання прогностичної моделі розвитку ситуації навколо ЗВР на прикладі Єгипту. Аналіз ситуації в цій країні свідчить про помилковість підходу, пов'язаного з витрачанням коштів ЗВР для підтримки курсу єгипетського фунта в умовах неможливості виконання умов МВФ для отримання фінансової допомоги з причин соціальних ризиків", - говориться у звіті.

Аналітики відзначають, що виплата зовнішньої заборгованості України продовжує здійснюватися шляхом нових запозичень, що впливає на розміри держборгу. За оцінками "Da Vinci AG", вкрай тривожним фактором ситуації на валютному ринку України є зростаюче негативне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку.

Експерти заявляють, що НБУ продовжує витрачати кошти для підтримки курсу гривні, і це залишається ключовим ризиком для ЗВР в 2013 році. "Регулятору життєво необхідно в найкоротші терміни перейти до більшої гнучкості обмінного курсу і здійснити плавну девальвацію гривні", - радять аналітики.

Вони також не виключають можливого скорочення ринку зовнішніх позик, який зробить негативний тиск на міжнародні резерви України.

У той же час, експерти переглянули оцінку ЗВР до кінця 2013 року при оптимістичному сценарії з 20 млрд. дол. до 21,5 млрд. дол., зберігаючи оцінку песимістичного сценарію - нижче 20 млрд. дол.

Нагадаємо, I квартал 2013 року продемонстрував зупинку падіння ЗВР України і незначне нарощування обсягів міжнародних резервів (+180 млн. дол.). Аналітики стверджують, що Нацбанку вдалося це зробити виключно за рахунок перевищення суми запозичень над сумами інтервенцій і зовнішніх виплат.