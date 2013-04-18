Експерт пояснив, що стоїть на шляху України до енергетичної безпеки

Про це віце-президент Інституту Горшеніна Олексій Лещенко заявив в ході круглого столу «Чи зможе Україна стати енергетично незалежною державою?» в Інституті Горшеніна.

За його словами, протягом останнього року в України були досягнення в сфері енергобезпеки: «Це і сланцевий газ, і зниження імпорту російського газу, і зростання власного видобутку. Все це свідчить про те, що Україна рухається шляхом до енергетичної безпеки», - заявив він.

При цьому А. Лещенко поскаржився на те, що Україна продовжує страждати від високої енергоємності власної економіки, в результаті чого на кожні 1000 доларів ВВП 400 доларів становить вартість енергоресурсів, 60% яких Україні доводиться імпортувати. На цьому тлі всі ці заходи виглядають незначними, вважає експерт.

«З іншого боку, якщо розглядати енергетичну безпеку як лібералізацію ринку, то в даному напрямку прогрес менш відчутний. Монополізація і тінізація ринку стоять на шляху зміцнення енергетичної безпеки України», - додав він.

У свою чергу, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що питання енергетичної незалежності України впирається в питання фінансування. Він нагадав, що через відсутність власних коштів Україна змушена залучати для видобутку сланцевого газу міжнародні корпорації, такі як Shell або Chevron. Для створення терміналу зрідженого газу влада також змушена звертатися до інвесторів, тому говорити про абсолютну енергетичну безпеку України не доводиться, впевнений Ю. Корольчук.